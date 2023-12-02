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دموع وئام وهاب تخونه على الهواء في أجرأ حوار .. تحدث عن معاناة زوجته معه وابنه يفاجئه بسؤال محرج
دموع وئام وهاب تخونه على الهواء في أجرأ حوار .. تحدث عن معاناة زوجته معه وابنه يفاجئه بسؤال محرج
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دموع وئام وهاب تخونه على الهواء في أجرأ حوار .. تحدث عن معاناة زوجته معه وابنه يفاجئه بسؤال محرج

فن

2023-12-02 | 13:34
دموع وئام وهاب تخونه على الهواء في أجرأ حوار .. تحدث عن معاناة زوجته معه وابنه يفاجئه بسؤال محرج
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Aljadeed
دموع وئام وهاب تخونه على الهواء في أجرأ حوار .. تحدث عن معاناة زوجته معه وابنه يفاجئه بسؤال محرج

انطلقت حلقة جديدة من برنامج كتاب الشهرة بموسمه الرابع يحل فيها رئيس حزب التوحيد العربي والوزير اللبناني السابق وئام وهاب ضيفاً.

 

تحدث وهاب، خلال الحلقة عن طفولته المؤثرة والظروف الصعبة التي عاشها بسبب الفقر والقلّة، مستذكراً لحظات مؤثرة عدة عاشها كـ استبدال الضبان بقطعة من الكرتون في حذائه في أيام الشتاء، وغيرها من المواضيع والمحطات المؤثرة في طفولته وتحديداً بعد وفاة والده الذي جعله يكبر سناً بشكل سريع لينضج ويساند نفسه ماديا.

تابعوا الحلقة للمزيد


 

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