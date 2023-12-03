احمد ماضي يهاجم اليسا مجددا: بندم عالساعة اللي شفتها فيها

وفي التفاصيل، حل احمد ماضي ضيفا على قناة LTV، حيث هاجم اليسا بطريقة قاسية وقوية، اذ قال إنه قدّم لها الكثير من العرفان ولكنها قابلته بالإساءة والنكران، لافتا الى انه غير نادم فقط على تعاونه معها، بل هو نادم على أي لقاء معها.وتابع احمد ماضي: "إليسا كانت من الفنانات المفضلات لديّ، نشأتُ على أغنياتها، ولكن اليوم أتمنى أن أحذفها من حياتي تماماً لو أتيحت لي الفرصة"، مؤكدا انه لا يحذف أي عمل قدمه انما اذا اتيحت له الفرصة فهو يحذف اليسا من حياته، ولو يعود الزمن به لكان حذفها من اول مرة.من هنا، قال احمد ماضي ان اليسا ليست "مُحَارَبة" بل هي من تحارب الجميع من شعراء وملحنين وشركات انتاج وتنشئ الخلافات والمشاكل، مؤكدا أن هناك الكثير من الفنانات في لبنان تفوّقن على إليسا، مثل الفنانة نوال الزغبي، التي "تمتلك أرشيفاً غنائياً مميزاً مرّ على جيلين مختلفين"، على حد قوله.