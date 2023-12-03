هيفاء وهبي و اليسا و صابر الرباعي وغيرهم يهنؤون الإمارات بيومها الوطني الـ 52

ومن بين الفنانين المهنئين، كتبت الفنانة البنانية هيفاء وهبي "يوم وطني سعيد للإمارات".

اما الفنانة اللبنانية اليسا فكتبت عبر إكس: "الإمارات مش مجرد بلد منزورو. هوي بلد تاني لكل واحد فينا ولعائلاتنا. بعيد الاتحاد أطيب التمنيات بالخير والبركة والعز للإمارات اللي عم تحلى وتعلا يوم عن يوم".

من جهتها، كتبت الفنانة العراقية رحمة رياض: " كل عام ودولة الإمارات الحبيبة وشعبها بخير أدام الله عليكم الخير والأمن والرخاء".

كما كتب الفنان التونسي صابر الرباعي: " كل عام و الإمارات حكاما و شعبا بألف خير و ازدهار بمناسبة العيد الوطني ، وان شاء الله بالخير و التقدم نشوف الإمارات دائما عالية ."