احتراق سيارة نادر الاتات وهو ينجو بأعجوبة

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A post shared by Nader Al Atat (@naderalatat)
A post shared by Nader Al Atat (@naderalatat)
خرجت الممثلة المصرية المقيمة في الكويت، نور الغندور، عم صمتها، معلقة لأول مرة على الاخبار التي انتشرت خلال الايام الماضية، حول زواجها من المنتج اللبناني جمال سنان، زوج الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن.
دخلت الممثلة التركية ألينا بوز القفص الذهبي مع رجل الأعمال التركي أوموت أفيرجان، في حفل زفاف ضخم حضره عدد كبير من النجوم الاتراك.
وجه عدد كبير من النجوم عبارات التهنئة لدولة الامارات احتفالا بيومها الوطني الـ 52، حيث تصدّر هاشاغ اليوم الوطني الإماراتي 52 الترند على منصة إكس في عدد من الدول العربية.