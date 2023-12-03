احتراق سيارة نادر الاتات وهو ينجو بأعجوبة

وفي التفاصيل، بحسب ما ذكر مدير أعماله إيلي بو نجم لموقع "الفن"، فقد حصل "ماس" كهربائي في السيارة ما أدى إلى احتراقها، وسقطت في قناة مياه على جانب الطريق، كما احترق الحرش الذي كان إلى جانبها، حيث هرع عناصر الدفاع المدني لإطفاء الحريق، بحسب قوله.هذا وطمأن بو نجم الجمهور على صحة نادر، إذ قال إنه بخير وبصحة جيدة ولم يصبه أي مكروه، لينشر نادر الاتات مقطع فيديو على حسابه عبر انستغرام، وثق الحادث واحتراق سيارته، وعلق بالقول: "قدر الله وما شاء فعل.. أنا بخير بفضل الله ورضا أهلي ودعوات إمي وبيّي.. بشكر كل حدا سأل واطمن.. الله يسلم الجميع وما تشوفوا شر يا رب".