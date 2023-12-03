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اول تعليق لـ نور الغندور حول زواجها من جمال سنان .. اتصلت بـ ماغي بو غصن واخبرتها وهذا ما حصل بينهما
اول تعليق لـ نور الغندور حول زواجها من جمال سنان .. اتصلت بـ ماغي بو غصن واخبرتها وهذا ما حصل بينهما
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اول تعليق لـ نور الغندور حول زواجها من جمال سنان .. اتصلت بـ ماغي بو غصن واخبرتها وهذا ما حصل بينهما

فن

2023-12-03 | 07:51
اول تعليق لـ نور الغندور حول زواجها من جمال سنان .. اتصلت بـ ماغي بو غصن واخبرتها وهذا ما حصل بينهما
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Aljadeed
اول تعليق لـ نور الغندور حول زواجها من جمال سنان .. اتصلت بـ ماغي بو غصن واخبرتها وهذا ما حصل بينهما

خرجت الممثلة المصرية المقيمة في الكويت، نور الغندور، عم صمتها، معلقة لأول مرة على الاخبار التي انتشرت خلال الايام الماضية، حول زواجها من المنتج اللبناني جمال سنان، زوج الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن.

وفي التفاصيل، اكدت نور في تصريح لبرنامج "سينماتك" إنها لم تفكر إطلاقًا في الاتصال بزميلتها ماغي بو غصن لكي توضح لها الامر، او حتى لتتناقش معها حول الاخبار المنتشرة عن زواجها من جمال سنان، والتي كانت قد انتشرت بقوة خلال الأيام الماضية.

وقالت نور الغندور:"أنا وماغي أكبر من الأشياء، إذا كانت نية أحد أن يخرب العلاقة فهي أذكى وأنا أذكى من هذا الشيء".

وعلقت نور على شائعات الحب التي تطالها خلال الفترة الماضية، قائلة: "ليس لدي أسرار، لو قمت باتخاذ تلك الخطوة، سأقوم بالإعلان عنها، لا أعرف لماذا يريدون زواجي، اتركوني أعيش حياتي".

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