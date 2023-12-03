الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
نجم عالمي داخل مسجد في ابو ظبي برفقة خطيبته التي اطلت بالحجاب
نجم عالمي داخل مسجد في ابو ظبي برفقة خطيبته التي اطلت بالحجاب
A-
A+

نجم عالمي داخل مسجد في ابو ظبي برفقة خطيبته التي اطلت بالحجاب

فن

2023-12-03 | 09:39
نجم عالمي داخل مسجد في ابو ظبي برفقة خطيبته التي اطلت بالحجاب
العودة الى الأعلى
Aljadeed
نجم عالمي داخل مسجد في ابو ظبي برفقة خطيبته التي اطلت بالحجاب

فاجأ النجم العالمي جيسون ستاثام الجمهور بظهوره مع خطيبته في مسجد الشيخ زايد الكبير في مدينة أبو ظبي.

وشارك جيسون مع متابعيه صوراً من زيارته مسجد الشيخ زايد الكبير في مدينة أبو ظبي وكانت برفقته خطيبته عارضة الازياء والممثلة روزي هانتينغتون وايتلي، التي ارتدت الحجاب.

يذكر ان الزيارة جاءت في إطار حضور الثتائي الحدث الختامي لسباقات فورمولا 1 الذي أٌقيم يوم الأحد 26 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

اقرأ ايضا في فن

نبيلة عبيد تتعرض لموقف محرج خلال تكريمها في مهرجان البحر الأحمر
10:02

نبيلة عبيد تتعرض لموقف محرج خلال تكريمها في مهرجان البحر الأحمر

تعرضت الفنانة المصرية نبيلة عبيد، لموقف محرج على المسرح خلال تكريمها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، الذي أقيم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

10:02

نبيلة عبيد تتعرض لموقف محرج خلال تكريمها في مهرجان البحر الأحمر

تعرضت الفنانة المصرية نبيلة عبيد، لموقف محرج على المسرح خلال تكريمها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، الذي أقيم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

رانيا يوسف تحتفل بعيد ميلادها وتكشف عمرها الحقيقي
09:44

رانيا يوسف تحتفل بعيد ميلادها وتكشف عمرها الحقيقي

احتفلت الممثلة المصرية رانيا يوسف، بعيد ميلادها، وشاركت مع متابعيها مجموعة من الصور من اجواء المناسبة.

09:44

رانيا يوسف تحتفل بعيد ميلادها وتكشف عمرها الحقيقي

احتفلت الممثلة المصرية رانيا يوسف، بعيد ميلادها، وشاركت مع متابعيها مجموعة من الصور من اجواء المناسبة.

نادين نسيب نجيم وخطيبها يعلنان موعد زفافهما وهو يقتحم مقابلتها ويكشـف تفاصيل لأول مرة
08:50

نادين نسيب نجيم وخطيبها يعلنان موعد زفافهما وهو يقتحم مقابلتها ويكشـف تفاصيل لأول مرة

تحدث الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم لأول مرة عم موعد زفافها المنتظر من خطيبها ناريغ ناربيكيان، مشيرة الى انه تم تأجيله في وقت سابق.

08:50

نادين نسيب نجيم وخطيبها يعلنان موعد زفافهما وهو يقتحم مقابلتها ويكشـف تفاصيل لأول مرة

تحدث الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم لأول مرة عم موعد زفافها المنتظر من خطيبها ناريغ ناربيكيان، مشيرة الى انه تم تأجيله في وقت سابق.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023