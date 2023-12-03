نجم عالمي داخل مسجد في ابو ظبي برفقة خطيبته التي اطلت بالحجاب

وشارك جيسون مع متابعيه صوراً من زيارته مسجد الشيخ زايد الكبير في مدينة أبو ظبي وكانت برفقته خطيبته عارضة الازياء والممثلة روزي هانتينغتون وايتلي، التي ارتدت الحجاب.

يذكر ان الزيارة جاءت في إطار حضور الثتائي الحدث الختامي لسباقات فورمولا 1 الذي أٌقيم يوم الأحد 26 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.