نجم عالمي داخل مسجد في ابو ظبي برفقة خطيبته التي اطلت بالحجاب

وشارك جيسون مع متابعيه صوراً من زيارته مسجد الشيخ زايد الكبير في مدينة أبو ظبي وكانت برفقته خطيبته عارضة الازياء والممثلة روزي هانتينغتون وايتلي، التي ارتدت الحجاب.
يذكر ان الزيارة جاءت في إطار حضور الثتائي الحدث الختامي لسباقات فورمولا 1 الذي أٌقيم يوم الأحد 26 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
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A post shared by Jason Statham (@jasonstatham)
A post shared by Jason Statham (@jasonstatham)
تعرضت الفنانة المصرية نبيلة عبيد، لموقف محرج على المسرح خلال تكريمها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، الذي أقيم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
احتفلت الممثلة المصرية رانيا يوسف، بعيد ميلادها، وشاركت مع متابعيها مجموعة من الصور من اجواء المناسبة.
تحدث الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم لأول مرة عم موعد زفافها المنتظر من خطيبها ناريغ ناربيكيان، مشيرة الى انه تم تأجيله في وقت سابق.