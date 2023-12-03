رانيا يوسف تحتفل بعيد ميلادها وتكشف عمرها الحقيقي

وكشفت رانيا، من خلال الصور عن أجواء الحفل البسيط الذي أقامته ، حيث ظهرت بإطلالة شتوية مميزة باللون الأسود، وبجانبها أحد الأشخاص لم تكشف عن وجهه، واكتفت بتعليقها البسيط على الصور قائلةً: "الحمدلله... ممتنّة ومتفائلة... الخمسون هي سنوات الشباب"، ولم تخجل من الكشف عن عمرها، مثلما تفعل كثير من الفنانات.
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A post shared by Rania Youssef (@raniayoussef_)
A post shared by Rania Youssef (@raniayoussef_)
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