رضوى الشربيني تعلق على انفصال يوسف الشريف وإنجي علاء: أشيك طلاق

وفي التفاصيل، قالت رضوى: "أشيك طلاق شفته من سنين.. يوسف الشريف وإنجي علاء بعد 14 عاماً من الزواج وثلاثة أطفال، وعلاقة شراكة في البيت والعمل، ودعم كل طرف للآخر، أعلنا الانفصال بطريقة راقية وأصدرا بياناً موحداً بنفس التغريدة بنفس الصياغة المحترمة، ونفس التأكيد على الود والمعزة والاحترام".وتابعت رضوى أن مثل هذا الموقف لا يصدر إلا عن رجل محترم يعرف قدر زوجته، ويؤكد صحة المقولة الرائجة مؤخراً، "تزوجي الراجل اللي حيبقى كويس بعد الطلاق".وأبدت رضوى الشربيني أملها في أن يكون ما حدث مجرد اختلاف يتم تجاوزه سريعاً، ويعودان لمواصلة حياتهما الأسرية.