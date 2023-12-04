ريهام ابنة أشرف عبد الغفور في أول تعليق مؤثر بعد وفاة والدها: مش مصدقة

توفي الفنان المصري أشرف عبد الغفور، والد الفنانة ريهام عبد الغفور، يوم أمس الأحد بعد تعرضه لحادث سير مروع على الطريق الصحراوي بين مدينتي القاهرة والإسكندرية.

ونُقل أشرف وزوجته إلى مستشفى الشيخ زايد في القاهرة، لكن الأول توفي نتيجة توقف عضلة القلب.

وفي التفاصيل، علقت ريهام بعد وفاة والدها الفنان أشرف عبد الغفور، ونعته يكلمات مؤثرة على حسابها عبر فيس بوك، حيث كتبت: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضى ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون.. مش مصدقة والله إني بكتب عنك انت كده.. حتوحشني أوي يا حبيبي.. توفي إلى رحمة الله تعالي أبويا وحبيبي وكل حاجة عندي في الدنيا.. الجنازة اليوم الإثنين الموافق 4 ديسمبر عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد والدفن بمقابر العائلة بمقابر طريق الواحات بالسادس من أكتوبر.. أرجو قراءة الفاتحة والدعاء لأبي".