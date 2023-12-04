ابن وليد توفيق وجورجينا رزق يلفت الأنظار في احدث ظهور مع والده

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور لنجل الفنان اللبناني وليد توفيق وملكة جمال لبنان والكون السابقة جورجينا رزق في دبي، وكان اللافت وجود نجل الفنان عاصي الحلاني الوليد حلاني معهما.

وفي التفاصيل، نشرت صفحة "one tv" على حسابها الرسمي عبر انستغرام، صور للفنان وليد توفيق يتوسّط الوليد الحلاني ونجله الوليد جنيور في دبي.

وتفاعل الجمهور مع الصور بشكل كبير، وجاءت التعليقات على الشكل التالي: " حلوين الله يحميكم"، وأشادت زوجة الفنانة الللبناني عاصي الحلاني بالصورة وعبرت عن اعجابها.