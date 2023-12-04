دينا الشربيني تعلق بعد لقائها بويل سميث.. هذا ما قالته

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A post shared by Dina Elsherbiny (@dinaelsherbinyy)
A post shared by Dina Elsherbiny (@dinaelsherbinyy)
يحل الممثل الكوميدي اللبناني نعيم حلاوي ضيفا على هذا الحلقة من "بودكاست عالجديد" مع زينب حمود الليلة الساعة العاشرة والنصف على قناة الجديد.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور للفنانة المصرية المقيمة في الكويت نور الغندور برفقة شقيقها في أحد المقاهي.
ظهور مميز جمع الممثل الأمريكي جورج كلوني وزوجته اللبنانية امل كلوني، في العرض الأول للفيلم الجديد، الذي أخرجه جورج بعنوان "The Boys in the Boat"، اذ ظهرا على السجادة الحمراء في بريطانيا.