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دينا الشربيني تعلق بعد لقائها بويل سميث.. هذا ما قالته
دينا الشربيني تعلق بعد لقائها بويل سميث.. هذا ما قالته
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دينا الشربيني تعلق بعد لقائها بويل سميث.. هذا ما قالته

فن

2023-12-04 | 08:14
دينا الشربيني تعلق بعد لقائها بويل سميث.. هذا ما قالته
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Aljadeed
دينا الشربيني تعلق بعد لقائها بويل سميث.. هذا ما قالته

نشرت الفنانة دينا الشربيني على حسابها الخاص عبر "إنستغرام"، صوراً لها خلال لقائها النجم العالمي ويل سميث من مهرجان البحر الحمر السينمائي.


وفي التفاصيل، علقت دينا على الصور قائلة: "قضيت نهاية أسبوع جيدة في التعرف على هذا النجم الشهير ويل سميث، شكرًا مهرجان البحر الأحمر على الاستقبال المذهل والأجواء الرائعة”.

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