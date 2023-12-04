دينا الشربيني تعلق بعد لقائها بويل سميث.. هذا ما قالته

وفي التفاصيل، علقت دينا على الصور قائلة: "قضيت نهاية أسبوع جيدة في التعرف على هذا النجم الشهير ويل سميث، شكرًا مهرجان البحر الأحمر على الاستقبال المذهل والأجواء الرائعة”.