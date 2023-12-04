شقيق نور الغندور يلفت الأنظار بجماله ومتابعة تطلب الزواج منه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور للفنانة المصرية المقيمة في الكويت نور الغندور برفقة شقيقها في أحد المقاهي.

وفي التفاصيل، نشرت نور صور مع شقيقها الوسيم عمر الغندور في عيد ميلاده، وعلقت على الصور قائلة: " عيد ميلاد سعيد يا وسيم".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصور بشكل كبير، وجاءت التعليقات على الشكل التالي: "العائلة كلها لوز الظاهر"، "جمال يقطع الأنفاس".

وكان اللافت في التعليقات، طلب غريب من متابعة، حيث قالت: "زوجيني اخوكي".