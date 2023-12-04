شقيق نور الغندور يلفت الأنظار بجماله ومتابعة تطلب الزواج منه

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A post shared by نـور الـغندور (@nour)
A post shared by نـور الـغندور (@nour)
يحل الممثل الكوميدي اللبناني نعيم حلاوي ضيفا على هذا الحلقة من "بودكاست عالجديد" مع زينب حمود الليلة الساعة العاشرة والنصف على قناة الجديد.
ظهور مميز جمع الممثل الأمريكي جورج كلوني وزوجته اللبنانية امل كلوني، في العرض الأول للفيلم الجديد، الذي أخرجه جورج بعنوان "The Boys in the Boat"، اذ ظهرا على السجادة الحمراء في بريطانيا.
نشرت الفنانة دينا الشربيني على حسابها الخاص عبر "إنستغرام"، صوراً لها خلال لقائها النجم العالمي ويل سميث من مهرجان البحر الحمر السينمائي.