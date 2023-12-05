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معتز عزايزة يخسر صديقه ونشر فيديو مؤثر: لو استطيع إيقاف الابادة
معتز عزايزة يخسر صديقه ونشر فيديو مؤثر: لو استطيع إيقاف الابادة
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معتز عزايزة يخسر صديقه ونشر فيديو مؤثر: لو استطيع إيقاف الابادة

فن

2023-12-05 | 05:25
معتز عزايزة يخسر صديقه ونشر فيديو مؤثر: لو استطيع إيقاف الابادة
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Aljadeed
معتز عزايزة يخسر صديقه ونشر فيديو مؤثر: لو استطيع إيقاف الابادة

خسر الصحافي الفلسطيني معتز عزايزة، صديقة محمود أبو شاويش في فلسطين، حيث نعاه بكلمات مؤثرة ابكت المتابعين.

ونشر معتز على حسابه عبر منصة "اكس"، صورة ظهر فيها برفقة صديقه الراحل، وارفقها بالتعليق التالي: "مع السلامه محمود .. راح اشتاقلك كثير .. وحسبي الله ونعم الوكيل".
تغريدة معتز تلك لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين عبروا عن حزنهم لما حصل ويحصل بالشعب الفلسطيني، حيث انهالت التعليقات التي تتمنى للراحل الرحمة ولـ معتز الصبر على هذا المصاب الأليم.
وفي سياق متصل، كان معتز عزايزة نشر على حسابه عبر "اكس"، مقطع فيديو ظهر فيه وهو يرتدي الدرع الصحافي ويسير الى جانب أطفال وعائلات من أبناء القطاع، حيث ارفق الفيديو بتعليق باللغة الإنكليزية، قال فيه: "صدقوني ام لا، اشعر بالخجل لانني أقوم بتوثيق ما يحصل في فلسطين فقط.. أتمنى لو بامكاني ان افعل اكثر من مجرد تصوير وتوثيق الاحداث، أتمنى لو أكون الشخص الذي يوقف الإبادة".
ولاقى كلام معتز تفاعلا بين المتابعين، فانهالت التعليقات التي تهنئه على شجاعته وصموده في توثيق ونقل كل ما يحصل في القطاع وإظهار حقيقة الصورة للعالم اجمع.

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