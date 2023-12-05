طوني عيسى يعايد زوجته برسالة رومانسية

ونشر طوني على حسابه عبر "إنستغرام" صورة جمعته بزوجته ظهرت فيها وهي تحتضنه، وأرفقها بتعليق رومانسي جاء فيه: "بدك خبرك انت مين.. انت الدنيا كلا".
وأضاف متمنيا لها العمر الطويل: "عقبال الـ100 يا روح الروح".
من جهتها، ردت أمونة قائلة: "أبو تاليا.. انت وتاليا أحلى شي صار بحياتي.. بحبك".
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تمت مشاركة منشور بواسطة Tony Issa طوني عيسى (@tonyissaofficial)
تمت مشاركة منشور بواسطة Tony Issa طوني عيسى (@tonyissaofficial)
فُجع الوسط الفني السوري بوفاة الممثل عبد الله حصوة، والذي يُعد من أشهر من تصدوا لمهنة الريجسير في الدراما السورية.
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