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شريهان تعتذر للجمهور وتتخذ هذا القرار بسب فلسطين
شريهان تعتذر للجمهور وتتخذ هذا القرار بسب فلسطين
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شريهان تعتذر للجمهور وتتخذ هذا القرار بسب فلسطين

فن

2023-12-06 | 05:14
شريهان تعتذر للجمهور وتتخذ هذا القرار بسب فلسطين
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Aljadeed
شريهان تعتذر للجمهور وتتخذ هذا القرار بسب فلسطين

قررت الفنانة المصرية شريهان إلغاء أي احتفال بعيد ميلادها، وذلك تضامناً مع أهل غزة الذين استشهدوا بسبب قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي التفاصيل، كتبت شريهان على حسابها عبر منصة اكس: "لا أريد أبداً مضايقتكم وتحديداً في هذا اليوم، والذي أصبح يومكم، وأشعر حَقِيقَةً بالتقصير تجاهكم جميعاً في التواصل... ولكن معذرة سامحوني".

وتابعت شريهان: "أخجل من أي أنواع الاحتفال حالياً ولو حتى لمجرد ساعات محدودة في هذا اليوم وهذا الوقت الصعب جداً على نفسي، رسائلكم جميعاً غالية لكنها في وقت صعب أعيش فيه أقسى أيام وساعات ولحظات عُمري، ولن أكون سعيدة إن احتفلت سواء مع أسرتي وعائلتي الكبيرة أو أسرتي وعائلتي الصغيرة وهي أنتم محبو شريهان الشريهانيين كما تحبون أن أقول لكم أو أتكلم معكم وأناديكم وأنا سأظل أكثر من متشرّفة".

وأضافت: "سامحوني فما تبقى لي هو عدم التناقض وقلبي وعقلي الذي لا يستوعب ما يحدث في العالم، وأنفاسي الأخيرة التي سأقابل بها ربي ومعهم رفض إبادة الشعب الفلسطيني، ورفض قتل القضية الفلسطينية، ورفض ما يحدث للشعب المدني الفلسطيني في غزة بجميع فئاته، ورفض تهجيره القسري وانتهاك حقوق الإنسان، ورفض التطهير العرقي والإبادة الجماعية الشاملة للشعب الفلسطيني واغتصاب حقوق هذا الشعب الأسطوري العظيم كان وسيبقى وإلى الأبد".

واختتمت شريهان حديثها قائلة: "لا يوجد عندي أمل في غير آية من آيات الله ومعجزة من معجزاته سبحانه وتعالى تنزل على الأرض في وقتنا هذا لعالمنا هذا لتنصر الحق والعدل وتلحق بالإنسان والإنسانية... سامحوني".

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