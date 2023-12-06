نانسي عجرم تحرج مهلاقا جابري في مهرجان البحر الاحمر وتتجاهلها بطريقة قاسية

الا ان ما حصل بين نانسي و عارضة الازياء الامريكية الايرانية مهلاقا جابري كان لافتا وتصدر حديث الجمهور.

وفي التفاصيل، انتشر عبر مواقع الاجتماعي مقطع فيديو من اجواء الحفل، ظهرت فيه نانسي وهي تغني "اه ونص"، وظهرت مهلاقا في الفيديو وهي تحاول الاقتراب من نانسي والرقص الى جانبها الا ان الاخيرة تجاهلتها تمام وانتقلت الى مكان آخر.

كما ظهرت مهلاقا في الفيديو وعلامات الاستعجاب والانحراج واضحة على وجهها، الامر الذي اثار تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في بعض التعليقات: " نانسي واضح سوت انسحاب تكتيكي !” و" بعض الحريم ما تحب تشوف وحده أحلى منها "و"يمكن ما تعرفها اصلا و "بس واضح نانسي عجرم ماستمتعت بوجودها ".