محمد رمضان يعايد زوجته بفيديو رومانسي يجمعهما

ونشر محمد رمضان الفيديو على حسابه عبر انستغرام موجهاً لزوجته من خلاله رسالة رومانسية.
وكتب محمد رمضان لزوجته: "النهاردة 6 ديسمبر عيد جوازنا الـ 11، كل سنة وانتي حبيبتي ومراتي ورفيقة نجاحي في حياتي وعملي، اللهم بارك لي واحفظ لي عائلتي واحفظني لهم".
وقام محمد رمضان بإغلاق خاصية التعليقات ومنع التفاعل من قبل الجمهور.
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A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)
A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)
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