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محمد رمضان يعايد زوجته بفيديو رومانسي يجمعهما
محمد رمضان يعايد زوجته بفيديو رومانسي يجمعهما
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محمد رمضان يعايد زوجته بفيديو رومانسي يجمعهما

فن

2023-12-06 | 07:19
محمد رمضان يعايد زوجته بفيديو رومانسي يجمعهما
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Aljadeed
محمد رمضان يعايد زوجته بفيديو رومانسي يجمعهما

فاجأ الفنان المصري محمد رمضان جمهورi بإعلانه بفيديو رومانسي اعلن من خلاله عن حبه لزوجته نسرين السيد عبد الفتاح، بمناسبة مرور 11 عاماً على زواجهما.

ونشر محمد رمضان الفيديو على حسابه عبر انستغرام موجهاً لزوجته من خلاله رسالة رومانسية.

وكتب محمد رمضان لزوجته: "النهاردة 6 ديسمبر عيد جوازنا الـ 11، كل سنة وانتي حبيبتي ومراتي ورفيقة نجاحي في حياتي وعملي، اللهم بارك لي واحفظ لي عائلتي واحفظني لهم".

وقام محمد رمضان بإغلاق خاصية التعليقات ومنع التفاعل من قبل الجمهور.

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