جوليا بطرس توجه رسالة مؤثرة لـ معتز عزايزة في أحدث ظهور لها: قلبي معكم

وفي التفاصيل، نشر معتز عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، مقطع فيديو يوثق لحظة توجيه جوليا رسالة مؤثرة له.وبدت علامات التأثر والحزن على وجه جوليا بسبب ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني، و عبّرت من خلال الرسالة عن تقديرها للمهمّة الكبيرة التي يؤدّيها في خدمة القضية الفلسطينية وما يحصل في القطاع تحديداً، وقالت له: "أحبّك كثيراً، وأتابعك يومياً، وبتّ أعتبرك فرداً من أفراد عائلتي وأصدقائي وأحد أولادي. أستيقظ يومياً وأدخل إلى صفحتك، وأتابع منشوراتك كي أبقى على اطلاع على ما يحصل في القطاع".وأضافت الفنانة جوليا بطرس قائلة: "أصبحت أعرف أحياء وشوارع القطاع، قلبي وروحي معكم".وشاركت جوليا مشاعر الألم التي ترافقها يومياً، والتي وصلت إلى حدّ شعورها بالذنب وتأنيب الضمير عندما تتناول الطعام أو تخلد للنوم، وقالت: "ما يحصل معكم ليس سهلاً أبداً، لا يتحمّله بشريّ، أصلّي لكم وأدعو أن تنتهي هذه الأيام السوداء".وطلبت جوليا من معتز عزايزة الصبر، حيث قالت : "أدعو لك بالصبر، وأعلم أنّ هذا الطلب قاسٍ وصعب جداً، لكن عليك بالانتباه إلى نفسك وعدم المخاطرة بحياتك"، متمنيّة أن يأتي يوم وتسنح لها الفرصة لتذوّق طعام والدته والتجوال في أحياء القطاع".