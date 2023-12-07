شقيق عادل امام يعلق بعد اطلاق إسمه على أحد شوارع مصر
تصدر اسم الفنان المصري عادل إمام الترند خلال الساعات القليلة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما موافقة محافظة القاهرة على إطلاق اسمه على الكوبري الواقع بتقاطع صلاح سالم مع طريق السكة البيضاء جنوب دار المركبات.
وفي التفاصيل، أعرب المنتج عصام إمام عن سعادته البالغة بهذا القرار، والذي اعتبره مفاجأة سارة جدًا للأسرة، قائلاً لـ"ET بالعربي"، إنّ "إطلاق اسم عادل إمام على كوبري في شارع صلاح سالم، بمثابة تكريم جديد له من الدولة، حيث تُقدر الفن والفنانين، وهذا شرف وفخر للأسرة كاملة".