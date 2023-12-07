شقيق عادل امام يعلق بعد اطلاق إسمه على أحد شوارع مصر

وفي التفاصيل، أعرب المنتج عصام إمام عن سعادته البالغة بهذا القرار، والذي اعتبره مفاجأة سارة جدًا للأسرة، قائلاً لـ"ET بالعربي"، إنّ "إطلاق اسم عادل إمام على كوبري في شارع صلاح سالم، بمثابة تكريم جديد له من الدولة، حيث تُقدر الفن والفنانين، وهذا شرف وفخر للأسرة كاملة".