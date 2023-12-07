وائل كفوري "ملثما" قبل حفله في الرياض والجمهور يتفاعل

مو بس احلام تتحجب وقت البروفه pic.twitter.com/o02cyv7G3x — خَ 🇸🇦 (@nsae_f) December 6, 2023

وفي التفاصيل، فاجأ وائل كفوري جمهوره بالاطلالة التي ظهر فيها، حيث ارتدى معطفا اسود اللون، وقبعة سوداء، واعتمد شالا غطى رأسه بالكامل فبدا وكأنه ملثما.الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوه وعلقوا عليه بالقول: "مو بس احلام تتحجب وقت البروفه"، لتنهال التعليقات من المتابعين الذين ابدوا استغرابهم من طريقة لبسه، اذ قال احدهم ممازحا: "شكلو بيسطو ع بنك عقب البروفا"، وأضاف آخر: "هذا رايح بروفه ولا بيسرق بنك".