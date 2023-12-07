باريس هيلتون تكشف سبب لجوئها إلى أم بديلة من أجل الإنجاب

كشفت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية باريس هيلتون، السبب الرئيسي الذي دفعها للجوء لأم بديلة من أجل إنجاب طفليها، لافتة الى ان لذلك علاقة بالصدمة التي عانت منها خلال سنوات مراهقتها.



وفي مقابلة لها مع موقع "رومبير"، أوضحت باريس أنها لا تزال تعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، لما مرت به من تحرش وإيذاء جنسي وعاطفي خلال تواجدها بمدرسة بروفو كانيون في ولاية يوتا الأميركية لمدة عام.

وقالت: "حينما كنت أتواجد في عيادة الطبيب للحصول على حقنة أو أي شيء آخر، أصاب بنوبة ذعر حرفيًا ولا أستطيع التنفس".

هذا وقد لفتت باريس هيلتون إلى أن الأطباء أخبروها أنه من غير الصحي أن تحمل بطفل فيما تعاني من نوبات القلق والذعر الشديدة.

