محمد رمضان يحتفل بعيد زواجه على طريقته الرومانسية: رفيقة نجاحي

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A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)
A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)
علق الفنان المصري أحمد حلمي على وفاة شقيقه خالد حلمي و طلب الفنان من جمهوره الدعاء لشقيقه بالرحمة والمغفرة.
أحيت الفنانة اللبنانية اليسا، حفل ختام مهرجان البحر الأحمر الذي أقيم في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية.
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر استهداف الشاعر الفلسطيني الشهير رفعت العرعير في القطاع، حسبما أعلن مقربون منه ليل الخميس الجمعة، وهو أحد قادة جيل من الكتاب الغزيين الشباب الذين راهنوا على الكتابة بالإنكليزية لإخبار قصصهم.