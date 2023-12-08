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محمد رمضان يحتفل بعيد زواجه على طريقته الرومانسية: رفيقة نجاحي
محمد رمضان يحتفل بعيد زواجه على طريقته الرومانسية: رفيقة نجاحي
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محمد رمضان يحتفل بعيد زواجه على طريقته الرومانسية: رفيقة نجاحي

فن

2023-12-08 | 04:21
محمد رمضان يحتفل بعيد زواجه على طريقته الرومانسية: رفيقة نجاحي
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Aljadeed
محمد رمضان يحتفل بعيد زواجه على طريقته الرومانسية: رفيقة نجاحي

نشر الفنان المصري محمد رمضان على حسابه الرسمي عبر "إنستغرام" مقطع فيديو احتفل خلاله بمرور 11 عاماً على زواجه.

وفي التفاصيل، وثق الفيديو لقطات رومانسية لمحمد رمضان وزوجته، وقد وضع أغنيته"بنت بلادي"  خلفية له.
 وكتب محمد رمضان مهنئاً زوجته قائلاً: "النهاردة ٦ كانون الاول عيد جوازنا الـ11... كل سنة وأنت حبيبتي ومراتي ورفيقة نجاحي في حياتي وعملي اللهم باركلي واحفظلي عائلتي واحفظني لهم".

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