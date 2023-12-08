اول رد من دكتور فود على رابعة الزيات بعد ان طلب 15 الف دولار مقابل ظهوره في برنامجها

انتشرت في الفترة الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر منتجات فاسدة تعود، بحسب ما تم تداوله، الى جورج ديب المعروف بـ "دكتور فود"، ما استدعى توضيحا من الأخير الذي اطل على متابعيه في مقطع فيديو نشره على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اكد فيه أن هذه المنتجات مدسوسة وهدفها استغلال اسمه.

