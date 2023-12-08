معجب بعبر عن حبه لـ اليسا في مهرجان البحر الأحمر وهي تفاجئه بردها

أحيت الفنانة اللبنانية اليسا، حفل ختام مهرجان البحر الأحمر الذي أقيم في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية.



وقدمت اليسا اجمل اغنياتها القديمة والجديدة والتي تنوعت بين الحماسية والرومنسية، وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور الذي راح يردد معها اغنياتها التي حفظها عن ظهر قلب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور ومقاطع فيديو توثق الأجواء المميزة التي طغت على الحفل، حيث كان لافتا مقطع فيديو يظهر لحظة قيام احد معجبي اليسا بالتعبير عن حبه لها، اذ ناداها بين الجمهور وقال لها: "احبك اليسا"، لتفاجئه هي بردها فقالت: "انا احبك أيضا".

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الفيديو، حيث اثنوا الكثيرون على تواضع اليسا وقربها من جمهورها، وحرصها الدائم على التواصل معهم.

