اليسا تثير الجدل في السعودية بسبب عدد مرافقيها والجمهور: عشو يا لطيف

وظهرت اليسا في الفيديو وهي تدخل إلى الحفل مُحاطة بعدد كبير من المرافقين الامر الذي اثار استغراب الجمهور اذ ان اليسا تستعين لأول مرة بهذا العدد الكبير من المرافقين ما دفع المتابعين الى التساؤل عن السبب.

وجاء في بعض التعليقات على الفيديو: "عشو يا لطيف"، "ملكة الحراس"، "عبتقلد وديع الشيخ" و" اي معها حق شوفو ناس كيف طاحشه عليها ما بصير ومستحيل اقدر تهديون بتعمل هيك هيك وبتحافظ على اكابريتا".