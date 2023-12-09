الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
اليسا تثير الجدل في السعودية بسبب عدد مرافقيها والجمهور: عشو يا لطيف
A-
A+

اليسا تثير الجدل في السعودية بسبب عدد مرافقيها والجمهور: عشو يا لطيف

فن

2023-12-09 | 04:25
اليسا تثير الجدل في السعودية بسبب عدد مرافقيها والجمهور: عشو يا لطيف
العودة الى الأعلى
Aljadeed
اليسا تثير الجدل في السعودية بسبب عدد مرافقيها والجمهور: عشو يا لطيف

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدد من مقاطع الفيديو من اجواء احياء الفنانة اللبنانية اليسا حفل ختام مهرجان البحر الأحمر الدولي في السعودية، الا ان عدد مرافقيها اثار الجدل.

وظهرت اليسا في الفيديو وهي تدخل إلى الحفل مُحاطة بعدد كبير من المرافقين الامر الذي اثار استغراب الجمهور اذ ان اليسا تستعين لأول مرة بهذا العدد الكبير من المرافقين ما دفع المتابعين الى التساؤل عن السبب.

وجاء في بعض التعليقات على الفيديو: "عشو يا لطيف"، "ملكة الحراس"، "عبتقلد وديع الشيخ" و" اي معها حق شوفو ناس كيف طاحشه عليها ما بصير ومستحيل اقدر تهديون بتعمل هيك هيك وبتحافظ على اكابريتا".

اقرأ ايضا في فن

باسم مغنية يستذكر والده الراحل بكلمات مؤثرة: بيقولوا عندنا نعمة النسيان؟
10:46

باسم مغنية يستذكر والده الراحل بكلمات مؤثرة: بيقولوا عندنا نعمة النسيان؟

استذكر الممثل اللبناني باسم مغنية والده الراحل، تزامنا مع الذكرى الثالثة لرحيله، بكلمات مؤثرة.

10:46

باسم مغنية يستذكر والده الراحل بكلمات مؤثرة: بيقولوا عندنا نعمة النسيان؟

استذكر الممثل اللبناني باسم مغنية والده الراحل، تزامنا مع الذكرى الثالثة لرحيله، بكلمات مؤثرة.

ياسمين صبري تلفت الانظار بظهورها بالحجاب
10:33

ياسمين صبري تلفت الانظار بظهورها بالحجاب

نشرت الممثلة المصرية ياسمين صبري، مجموعة صور تصدرت حديث الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اذ ظهرت بالحجاب.

10:33

ياسمين صبري تلفت الانظار بظهورها بالحجاب

نشرت الممثلة المصرية ياسمين صبري، مجموعة صور تصدرت حديث الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اذ ظهرت بالحجاب.

وليد توفيق ضيف علي ياسين في "كتاب الشهرة" الليلة
Play
10:27

وليد توفيق ضيف علي ياسين في "كتاب الشهرة" الليلة

يحل النجم العربي وليد توفيق، ضيفا مع الإعلامي علي ياسين في برنامج "كتاب الشهرة" على قناة الجديد، حيث تحدث عن طفولته الصعبة والفقر الذي عاشه.

10:27

وليد توفيق ضيف علي ياسين في "كتاب الشهرة" الليلة

يحل النجم العربي وليد توفيق، ضيفا مع الإعلامي علي ياسين في برنامج "كتاب الشهرة" على قناة الجديد، حيث تحدث عن طفولته الصعبة والفقر الذي عاشه.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023