اليسا تثير الجدل في السعودية بسبب عدد مرافقيها والجمهور: عشو يا لطيف

وظهرت اليسا في الفيديو وهي تدخل إلى الحفل مُحاطة بعدد كبير من المرافقين الامر الذي اثار استغراب الجمهور اذ ان اليسا تستعين لأول مرة بهذا العدد الكبير من المرافقين ما دفع المتابعين الى التساؤل عن السبب.
وجاء في بعض التعليقات على الفيديو: "عشو يا لطيف"، "ملكة الحراس"، "عبتقلد وديع الشيخ" و" اي معها حق شوفو ناس كيف طاحشه عليها ما بصير ومستحيل اقدر تهديون بتعمل هيك هيك وبتحافظ على اكابريتا".
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A post shared by خالد المولى | العرّاب (@alarrabcom)
A post shared by خالد المولى | العرّاب (@alarrabcom)
استذكر الممثل اللبناني باسم مغنية والده الراحل، تزامنا مع الذكرى الثالثة لرحيله، بكلمات مؤثرة.
نشرت الممثلة المصرية ياسمين صبري، مجموعة صور تصدرت حديث الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اذ ظهرت بالحجاب.
يحل النجم العربي وليد توفيق، ضيفا مع الإعلامي علي ياسين في برنامج "كتاب الشهرة" على قناة الجديد، حيث تحدث عن طفولته الصعبة والفقر الذي عاشه.