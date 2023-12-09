بالفيديو – تمزق سروال محمد رمضان اثناء تصوير اغنيته .. اليكم كيف علق

وظهر رمضان في الفيديو، الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يغني ويرقص، الا ان سرواله تمزق فجأة فما كان من الاخير الا ان أكمل الغناء وكأن شيئا لم يحصل .
وشارك محمد رمضان الفيديو مع متابعيه عبر "انستغرام"، وعلّق: "اكتر موقف محرج اثناء تصوير الاغنية الرسمية لكاس أمم أفريقيا إن بنطلوني اتقطع وسط الشوت وكملت علشان الوحيد اللي ينفع يقول ستوب هو المخرج .. دي أُصول الشغلانة .. بس عدت الحمدلله".
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A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)
A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)
استذكر الممثل اللبناني باسم مغنية والده الراحل، تزامنا مع الذكرى الثالثة لرحيله، بكلمات مؤثرة.
نشرت الممثلة المصرية ياسمين صبري، مجموعة صور تصدرت حديث الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اذ ظهرت بالحجاب.
يحل النجم العربي وليد توفيق، ضيفا مع الإعلامي علي ياسين في برنامج "كتاب الشهرة" على قناة الجديد، حيث تحدث عن طفولته الصعبة والفقر الذي عاشه.