فيديو طريف لـ نادين نسيب نجيم يتصدر الترند .. لمن قالت: انت سخيف؟

اذ نشرت نادين مقطع فيديو على حسابها عبر "إنستغرام" تحرك فيه شفتيها تزامنًا مع صوت إحدى السيدات، تقول بالإنجليزية بما معناه: "ستندم على خسارتي، هل أنت مال؟ هل أنت مال؟ لا، فقط المال له الحق أن يقول لي ستندم على خسارتي.. أنت أخرق، أنت سخيف."

وارفقت نادين الفيديو بتعليق: "كتير بضحكني رح تندمي إذا خسرتيني شو أنت مصاري؟ يلي اخترعها بيربح".