فيديو طريف لـ نادين نسيب نجيم يتصدر الترند .. لمن قالت: انت سخيف؟

اذ نشرت نادين مقطع فيديو على حسابها عبر "إنستغرام" تحرك فيه شفتيها تزامنًا مع صوت إحدى السيدات، تقول بالإنجليزية بما معناه: "ستندم على خسارتي، هل أنت مال؟ هل أنت مال؟ لا، فقط المال له الحق أن يقول لي ستندم على خسارتي.. أنت أخرق، أنت سخيف."
وارفقت نادين الفيديو بتعليق: "كتير بضحكني رح تندمي إذا خسرتيني شو أنت مصاري؟ يلي اخترعها بيربح".
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A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)
A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)
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