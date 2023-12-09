وفاة فنان مصري شهير اثر ازمة قلبية

وبحسب موقع "فوشيا"، كان الراحل يعيش حالة من الحزن منذ ما يقرب من 6 أشهر بسبب رحيل والدته التي كان يرتبط بها، ودخل بعد رحيلها في اكتئاب شديد.

واعلنت دينا جويد، ابنة الراحل خبر الوفاة عبر فايسبوك اذ كتبت: "انتقل إلى رحمة الله تعالى أبي الحاج وليد عبد العزيز مصطفى جويد، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمده بواسع رحمته، اللهم اغفر له، اللهم وسع مدخله، وآنس وحشته، وأبدله دارًا خير من داره، وأهلاً خيرًا من أهله، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة".

يذكر أن "جويد"، تعاون خلال مسيرته الفنية مع كبار المطربين، أبرزهم الفنان عمرو دياب، بأغنية "كنت في بالي"، التي تم طرحها، العام 2018، وحقق من خلالها نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في العالم العربي، ثم توالت نجاحات "جويد"، من خلال تعاونه مع الفنان تامر عاشور في أغنية "خيالي".