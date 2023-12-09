ياسمين صبري تلفت الانظار بظهورها بالحجاب

وظهرت ياسمين، في الصور التي نشرتها عبر انستغرام،مرتدية الحجاب، مما دفع عدداً كبيراً من جمهورها للثناء على إطلالتها مطالبين منها ان تنشر صوراً جديدة وهي ترتدي الحجاب.