بتر قدم مخرج شهير بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة

وكتب ادريس عبر فايسبوك: "ألف مليون سلامة الصديق العزيز المخرج الكبير أحمد البدري، ربنا يتم شفاك علي خير، للأسف الشديد تم بتر قدمه وهو الأن في معهد ناصر، دعواتكم بالشفا".

ويعد أحمد البدري واحدا من أهم وأشهر مخرجي السينما المصرية، هو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية قسم إخراج وتمثيل سنة 1977، ثم تخرج بعدها من المعهد العالي للسينما قسم إخراج سنة 1985.