خلاف جديد بين شاكيرا و بيكيه الى العلن والسبب؟

وتعود اسباب الخلاف الى عطلات أطفالهما المدرسية بالاضافة الى عدم اتفاقهما على بيع المنزل الذي يملكانه معا في برشلونة، حيث يضغط بيكيه على شاكيرا للموافقة على بيع المنزل.

وقال الصحافي جوردي مارتن في هذا السياق، بحسب "فوشيا": "للقيام بذلك، سيكون لاعب برشلونة السابق على استعداد للذهاب إلى أبعد مدى، سيتجه إلى القضاء، بالإضافة إلى ذلك، فهو يطالب بمزيد من الأيام مع أطفاله".