بسمة بوسيل تطل بالحجاب واول ظهور لوالدتها يلفت الانظار

ونشرت بسمة، على حسابها عبر انستغرام، مجموعة من الصور التي ظهرت فيها مع والدتها خلال تواجدهما في المملكة العربية السعودية.

كما ظهرتا من أمام الكعبة أثناء تأديتهما مناسك العمرة، وهما تمسكان المصحف داخل مسجد الحرم المكي.

وارفقت بسمة الصور بتعليق جاء فيه: "جمعة مباركة يا حلوين.. أنا وماما في أحلى مكان في الدنيا.. الحمد لله، ويا ربي ميحرمش واحد منها".