بالفيديو - نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح خلال حفلها في ابو ظبي

وقدمت نانسي خلال الحفل باقة من أشهر أغنياتها، وسط تفاعل كبير وحضور لافت، حيث عاش جمهور العاصمة الإماراتية ليلة استثنائية تفيض بالأغنيات العاطفية والشبابية ذات الإيقاع السريع.

كما انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدد كبير من مقاطع الفيديو التي وثقت اجواء الحفل، فيما تصدر مقطع فيديو استوقف الجمهور بسبب عفوية نانسي وقربها من الحاضرين.

وفي التفاصيل، حاولت نانسي التواصل مع الجمهور بطريقة عفوية اذ توقفت عن الغناء وطلبت منهم اكمال اغنية "حبك سفاح"، الا ان نانسي دخلت في نوبة ضحك اثناء تفاعلها مع الجمهور، وقالت: "انا عم بسمع لي ورا او بس لي قدام؟".

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صوت الجمهور جزء لا يتجزا من حفلات #نانسي_عجرم كورار 🎤❤️❤️👂🏻��#نانسي_في_ابوظبي@NancyAjram pic.twitter.com/aHbaWpSJTm