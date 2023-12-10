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باسل خياط يحتفل بعيد ميلاد زوجته ناهد زيدان وابنه شمس وجمال الاخير حديث الجمهور
باسل خياط يحتفل بعيد ميلاد زوجته ناهد زيدان وابنه شمس وجمال الاخير حديث الجمهور
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باسل خياط يحتفل بعيد ميلاد زوجته ناهد زيدان وابنه شمس وجمال الاخير حديث الجمهور

فن

2023-12-10 | 07:52
باسل خياط يحتفل بعيد ميلاد زوجته ناهد زيدان وابنه شمس وجمال الاخير حديث الجمهور
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Aljadeed
باسل خياط يحتفل بعيد ميلاد زوجته ناهد زيدان وابنه شمس وجمال الاخير حديث الجمهور

احتفل الممثل السوري باسل خياط بعيد ميلاد زوجته ناهد زيدان وابنه شمس بطريقة مؤثرة نالت اعجاب الجمهور.

وفي التفاصيل، نشر باسل صورة رومانسية جمعته بـ ناهد، مستخدما خاصية القصص المصورة عبر امستغرام، ظهر فيها وهو ينظر اليها بعينين ملؤهما الحب، وكتب في رسالة بما معناها:"حبيبتي بعينيكِ حياتي و اسراري، عيد ميلاد سعيد."

من جهتها، اعادت ناعد نشر الستري وعلقت قائلة: "احبك حبيبي".

ولم ينسَ باسل ان يعايد ابنه شمس خياط، الذي يصادف عيده بالتزامن مع عيد ميلاد والدته، اذ نشر صورة له عبر انستغرام وكتب في تعليق: "عيد ميلاد سعيد يا بطلي."

ولفت شمس الجمهور بجمالها، اذ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورته مشيرين الى انه كبر و اصبح شابا وسيما شبه والده تماما.

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