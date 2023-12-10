خالد القيش يصدم الجمهور: كنت رح موت

وفي التفاصيل، تحدث خالد، خلال لقاء على قناة "المشهد"، عن لحظات صعبة عاشها خلال مشاركته في مسلسل للموت مشيرا الى انها كانت السبب لانسحابه من العمل.

وقال خالد انه عانى كثيرا في مسلسل للموت بسبب عدم تشابه الشخصية التي كان يلعبها مع شخصيته الحقيقية، اذ قال: "كنت رح موت…أنا مش الشخص يلي ببكي بالشارع وبشقف حالي كرمال حدا".

وقال خالد أن زوجته كان لها دوراً كبيراً في موافقته على الدور لكنه عانى كثيراً من أجل تقديم الشخصية في الكواليس.

من جهة أخرى، تحدث خالد عن علاقته بالممثلة اللبنانية ماغي بو غصن، التي شكل معها ثنائية لافة في مسلسل "للموت"، مؤكدا ان علاقتهما جيدة جدا و انه يتمنى لهل كل التوفيق.

من جهتها، اعادت ماغي نشر كلام خالد، مرفقة اياه بقلب احمر تعبيرا ع حبها لـه.