نادين نسيب نجيم تدعم الاضراب الشامل والجمهور يتفاعل

وفي التفاصيل، دعمت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم الاضراب الشامل.
ونشرت نادين نجيم صورة على حسابها الرسمي عبر انستغرام للاعلان عن تضامنها مع الاضراب الحاصل، وجاء في التدوينة ما يلي: "اضراب عالمي، حان الوقت لنقف مع اخواننا للمطالبة بوقف اطلاق النار، اضراب عالمي شامل يوم الاثنين".
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تمت مشاركة منشور بواسطة Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)
تمت مشاركة منشور بواسطة Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)
عبرت الممثلة السورية شكران مرتجى عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، من خلال مشاركتها في الاضراب العالمي الشامل الذي قُرر اليوم الاثنين 11 كانون الأول، كما دعت متابعيها على حساباتها عبر مواقع التواصل للمشاركة معها والتضامن.
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو جديد، للمصوّر الصحافي الفلسطيني معتز عزايزة، وظهر معتز في الفيديو طالبا المساعدة وبدت عليه علامات التعب والحزن.
الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، نشرت على حسابها عبر منصة إكس، تغريدة قالت فيها: "لبنان يلتزم بالإضراب العام والشامل.. سنشارك، سنتوقف عن النشر على بعض منصات التواصل، لكن هل سنتابع على الشاشات المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني؟".