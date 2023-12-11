نسرين طافش وعابد فهد يشاركان في الاضراب الشامل تضامنا مع فلسطين

عبّر عدد كبير من نجوم الفن والاعلام في لبنان وسوريا والعالم العربي، عن تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني في ظل ما يحصل من ممارسات لا إنسانية من قبل العدو الإسرائيلي.



وتماشيا مع الدعوة الى المقاطعة والإضراب العالمي الشامل، الذي قُرر اليوم الاثنين 11 كانون الأول، للضغط من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع في فلسطين، نشرت الممثلة السورية من اصل فلسطيني، نسرين طافش عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، صورة عبرت من خلالها عن تضامنها الكامل مع فلسطين، وارفقتها بأغنية للفنانة اللبنانية جوليا بطرس.

بدوره الممثل السوري عابد فهد، نشر على حسابه عبر منصة إكس، صورة تظهر تضامنه مع الشعب الفلسطيني وداعيا الى التضامن الكامل.