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رابعة الزيات تتضامن مع فلسطين وتدعو للنزول إلى الشارع
رابعة الزيات تتضامن مع فلسطين وتدعو للنزول إلى الشارع
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رابعة الزيات تتضامن مع فلسطين وتدعو للنزول إلى الشارع

فن

2023-12-11 | 06:44
رابعة الزيات تتضامن مع فلسطين وتدعو للنزول إلى الشارع
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Aljadeed
رابعة الزيات تتضامن مع فلسطين وتدعو للنزول إلى الشارع

الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، نشرت على حسابها عبر منصة إكس، تغريدة قالت فيها: "لبنان يلتزم بالإضراب العام والشامل.. سنشارك، سنتوقف عن النشر على بعض منصات التواصل، لكن هل سنتابع على الشاشات المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني؟".

وتابعت: "أليس من الأجدى أن ننزل الى الشوراع؟ أن نجتمع بصوت واحد لأجل فلسطين؟ هل شوارع لندن وباريس معنيّة بفلسطين أكثر من شوارع بيروت؟".
هذا وعلق متابع آخر قائلا: "هي الفكرة حلوة بس مقارنتها مع لندن وباريس مش بمحلها، هني بينزلوا قصة رأي عام وضغط على الحكومات اللي داعمة العدوان على القطاع.. نحن مننزل بس ما منأثر، التأثير هو ننزل على السفارات، والسفارات بدهم صواريخ تشيلهم من محلهم ليتأثروا".
وأضاف متابع آخر: "انا معك اكيد.. في الاردن يشهد الله اننا لم نتوقف بحيث اصبحت بعض المناطق لا تدخل الا بتصريح.. لكِ ان تتخيلي.. رح نكمل ومارح نوقف".

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