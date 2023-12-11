رابعة الزيات تتضامن مع فلسطين وتدعو للنزول إلى الشارع

لبنان يلتزم بالإضراب العام والشامل ، سنشارك، سنتوقف عن النشر على بعض منصات التواصل ،لكن هل سنتابع على الشاشات المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني؟ أليس من الأجدى أن ننزل الى الشوراع ؟ أن نجتمع بصوت واحد لأجل فلسطين ؟ هل شوارع لندن وباريس معنيّة بفلسطين أكثر من شوارع بيروت ؟ — Rabia Zayyat (@rabiazayyat) December 10, 2023

وتابعت: "أليس من الأجدى أن ننزل الى الشوراع؟ أن نجتمع بصوت واحد لأجل فلسطين؟ هل شوارع لندن وباريس معنيّة بفلسطين أكثر من شوارع بيروت؟".هذا وعلق متابع آخر قائلا: "هي الفكرة حلوة بس مقارنتها مع لندن وباريس مش بمحلها، هني بينزلوا قصة رأي عام وضغط على الحكومات اللي داعمة العدوان على القطاع.. نحن مننزل بس ما منأثر، التأثير هو ننزل على السفارات، والسفارات بدهم صواريخ تشيلهم من محلهم ليتأثروا".وأضاف متابع آخر: "انا معك اكيد.. في الاردن يشهد الله اننا لم نتوقف بحيث اصبحت بعض المناطق لا تدخل الا بتصريح.. لكِ ان تتخيلي.. رح نكمل ومارح نوقف".