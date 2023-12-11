بالفيديو- ظهور موثر لمعتز عزايزة يطلب فيه المساعدة

وفي التفاصيل، نشر معتز الفيديو على حسابه عبر انستغرام، مقطع فيديو وقال فيه: " انها 66 يوما وليس 63، على أية حال، أنا أطلب من جميع البشر في جميع أنحاء العالم، حتى الحيوانات أن يذهبوا ويحتجوا لوقف انهاء حياتنا.وتابع معتز: "الأمر بسيط، توقفوا عن انهاء حياتنا !!! أوقفوا المجزرة، لا حاجة لمزيد من الكلمات".