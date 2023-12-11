بالفيديو- ظهور موثر لمعتز عزايزة يطلب فيه المساعدة
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو جديد، للمصوّر الصحافي الفلسطيني معتز عزايزة، وظهر معتز في الفيديو طالبا المساعدة وبدت عليه علامات التعب والحزن.
وفي التفاصيل، نشر معتز الفيديو على حسابه عبر انستغرام، مقطع فيديو وقال فيه: " انها 66 يوما وليس 63، على أية حال، أنا أطلب من جميع البشر في جميع أنحاء العالم، حتى الحيوانات أن يذهبوا ويحتجوا لوقف انهاء حياتنا.
وتابع معتز: "الأمر بسيط، توقفوا عن انهاء حياتنا !!! أوقفوا المجزرة، لا حاجة لمزيد من الكلمات".