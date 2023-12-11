شكران مرتجى تشارك في الاضراب الشامل: ليسوا أرقاما
عبرت الممثلة السورية شكران مرتجى عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، من خلال مشاركتها في الاضراب العالمي الشامل الذي قُرر اليوم الاثنين 11 كانون الأول، كما دعت متابعيها على حساباتها عبر مواقع التواصل للمشاركة معها والتضامن.
وفي التفاصيل، نشرت شكران على حسابها عبر انستغرام، صورة باللون الأسود تظهر خريطة فلسطين ومعها الدعوة للمقاطعة والتضامن من اجل الشعب الفلسطيني، وارفقتها بتعليق قالت فيه: "اسمي فلسطين".
وفي السياق، نشرت شكران أيضا مقطع فيديو تحدثت فيه عن احدى العائلات الفلسطينية، وارفقته بالتعليق التالي: "الناجي الوحيد أخبرنا عنهم.. هذة قصص حقيقية ليست تأليف ولا خيال.. بل فوق الخيال.. أنا أقوم بمهمة الراوي إستمراراً لمشروع شكرانيات".
وتابعت: "أنا والأخ المخرج محمد خميس من فلسطين المشكور على الجهد الكبير.. حكايا الطوفان لنقول إنهم ليسوا أرقاماً.. ادعموا بالنشر كل الحب والله يفرجها يا رب".