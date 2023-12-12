محمد رمضان يرد على وليد توفيق بعد تصريحه عنه في "كتاب الشهرة": كلامك وسام على صدري

ونشر رمضان مقطع فيديو مقتطف من الحلقة قال فيه انه رأى في محمد رمضان منذ بداياته نجمًا عالميًا، وكتب رمضان في تعليق على الفيديو: "النجم الكبير وليد توفيق كلامك وسام على صدري وشهادة اعتز بها
تحياتي لك و للشعب اللبناني الحبيب دمتم أنقياء القلب صادقين القول."
من جهته رد وليد في تليق قائلا: "نجم كبير بكل معنى الكلمة وأنا على المستوى الشخصي بحبك جدا وبحب فنك .. حبي ليك ولمصر أم الدنيا هوليود الشرق."
View this post on Instagram
A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)
A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)
احتفلت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز بعيد ميلاد زوجها الفنان المصري أحمد العوضي، والذي يصادف اليوم الثلاثاء.
دعمت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي الشعب الفلسطيني على حسابها الرسمي عبر منصة "إكس".
صُدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم وجمهور مغني الراب العالمي إيمينيم بانتشار خبر وفاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره عبر ويكيبيديا.