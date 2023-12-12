محمد رمضان يرد على وليد توفيق بعد تصريحه عنه في "كتاب الشهرة": كلامك وسام على صدري

ونشر رمضان مقطع فيديو مقتطف من الحلقة قال فيه انه رأى في محمد رمضان منذ بداياته نجمًا عالميًا، وكتب رمضان في تعليق على الفيديو: "النجم الكبير وليد توفيق كلامك وسام على صدري وشهادة اعتز بها

تحياتي لك و للشعب اللبناني الحبيب دمتم أنقياء القلب صادقين القول."

من جهته رد وليد في تليق قائلا: "نجم كبير بكل معنى الكلمة وأنا على المستوى الشخصي بحبك جدا وبحب فنك .. حبي ليك ولمصر أم الدنيا هوليود الشرق."