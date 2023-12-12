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تايلور سويفت وسيلينا غوميز تفاجآن الجمهور في عرض رامي يوسف الداعم لفلسطين
تايلور سويفت وسيلينا غوميز تفاجآن الجمهور في عرض رامي يوسف الداعم لفلسطين
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تايلور سويفت وسيلينا غوميز تفاجآن الجمهور في عرض رامي يوسف الداعم لفلسطين

فن

2023-12-12 | 05:01
تايلور سويفت وسيلينا غوميز تفاجآن الجمهور في عرض رامي يوسف الداعم لفلسطين
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Aljadeed
تايلور سويفت وسيلينا غوميز تفاجآن الجمهور في عرض رامي يوسف الداعم لفلسطين

فاجأت النجمتان تايلور سويفت وسيلينا غوميز الجمهور بحضورهما عرضاً كوميدياً للممثل الأميركي من أصل مصري، رامي يوسف، كان عبارة عن حفل لجمع التبرعات لغزّة.

وتساءل الجمهور ما اذا كان حضور النجمتان تعبيرا واضحا منهما عن دعمهما للقضية الفلسطينية ، اذ كان رامي يوسف أعلن عبر إنستغرام أنّه سيتمّ التبرّع بنسبة "100% من عائدات" ما تبقّى من جولته الكوميدية، إلى مؤسسة المعونة الأميركية للاجئين في الشرق الأدنى (ANERA) "التي تقدّم الإغاثة الإنسانية لشعب غزة".

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