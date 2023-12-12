تايلور سويفت وسيلينا غوميز تفاجآن الجمهور في عرض رامي يوسف الداعم لفلسطين

وتساءل الجمهور ما اذا كان حضور النجمتان تعبيرا واضحا منهما عن دعمهما للقضية الفلسطينية ، اذ كان رامي يوسف أعلن عبر إنستغرام أنّه سيتمّ التبرّع بنسبة "100% من عائدات" ما تبقّى من جولته الكوميدية، إلى مؤسسة المعونة الأميركية للاجئين في الشرق الأدنى (ANERA) "التي تقدّم الإغاثة الإنسانية لشعب غزة".