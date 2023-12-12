ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد زوجها احمد العوضي على طريقتها الرومانسية

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A post shared by Yasmin Abdelaziz (@yasminabdelaziz_)
A post shared by Yasmin Abdelaziz (@yasminabdelaziz_)
حلت الفنانة الأردنية صفاء سلطان ضيقة ضيفة ضمن برنامج متة بودكاست مع الإعلامي عطية عوض، وبكت صفاء بحرقة خلال الحلقة عندما تحدثت عن الوضع في فلسطين ومشاهد الدمار خاصة أن لديها أقارب محاصرين هناك.
أعلن الفنان المصري مسلم، انفصاله رسمياً عن زوجته مي هشامالشهيرة بـ"ميكا البغدادي"، دون أن يوضح الاسباب التي أدت إلى ذلك.
ظهرت ابنة الممثل الكوميدي اللبناني ماريو باسيل لأول مرة منذ مدة، في مقطع فيديو نشره ماريو على حسابه الخاص عبر تطبيق انستغرام، وثق فيها اجواء الميلاد مع عائلتها، ولفتت ابنته الانظار بجمالها الساحر.