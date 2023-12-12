ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد زوجها احمد العوضي على طريقتها الرومانسية



احتفلت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز بعيد ميلاد زوجها الفنان المصري أحمد العوضي، والذي يصادف اليوم الثلاثاء.

وفي التفاصيل، شاركت ياسمين على حسابها عبر إنستغرام، صورتين تجمعانها به، وأرفقتهما بتعليق جاء فيه: "كل سنة وانت طيب يا حبيبي.. عقبال الـ100 سنة في صحة وسعادة يا عوضيكواا". بدوره، رد أحمد العوضي على معايدة زوجته له بتعليق جاء فيه: "وانت طيبة يا قلبي".