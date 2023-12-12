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صفاء سلطان تثير الجدل بكلامها عن أبوعبيدة: صوته أجمل من صوت فيروز عالصبح
صفاء سلطان تثير الجدل بكلامها عن أبوعبيدة: صوته أجمل من صوت فيروز عالصبح
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صفاء سلطان تثير الجدل بكلامها عن أبوعبيدة: صوته أجمل من صوت فيروز عالصبح

فن

2023-12-12 | 11:24
صفاء سلطان تثير الجدل بكلامها عن أبوعبيدة: صوته أجمل من صوت فيروز عالصبح
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Aljadeed
صفاء سلطان تثير الجدل بكلامها عن أبوعبيدة: صوته أجمل من صوت فيروز عالصبح


حلت الفنانة الأردنية صفاء سلطان ضيقة ضيفة ضمن برنامج متة بودكاست مع الإعلامي عطية عوض، وبكت صفاء بحرقة خلال الحلقة عندما تحدثت عن الوضع في فلسطين ومشاهد الدمار خاصة أن لديها أقارب محاصرين هناك.

وفي التفاصيل، اعتذرت صفاء من الشعب الفلسطيني عن العجز الذي يشعر به الشعب العربي تجاههم بسبب عدم تحرك الحكومات لدعم فلسطين.

وقالت صفاء أنه حي لو مات كل الشعب الفلسطيني فإن الفلسطينيين موجودين في كل أنحاء العالم وسينجبون المزيد من الاولاد الذين سيصبحون مجاهدين.

  عبرت صفاء سلطان عن استيائها من الوضع في فلسطين وأن الجميع تركها تواجه هذا الصراع وحدها وتحدثت عن المتحدث باسم الفصائل في فلسطين. ووصفت صوته بأنه أجمل من صوت فيروز في هذا الوقت بالنسبة لها وهو يكشف عن أبرز تطورات المعركة.

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