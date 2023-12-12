صفاء سلطان تثير الجدل بكلامها عن أبوعبيدة: صوته أجمل من صوت فيروز عالصبح

وفي التفاصيل، اعتذرت صفاء من الشعب الفلسطيني عن العجز الذي يشعر به الشعب العربي تجاههم بسبب عدم تحرك الحكومات لدعم فلسطين.
وقالت صفاء أنه حي لو مات كل الشعب الفلسطيني فإن الفلسطينيين موجودين في كل أنحاء العالم وسينجبون المزيد من الاولاد الذين سيصبحون مجاهدين.
View this post on Instagram
A post shared by خالد المولى | العرّاب (@alarrabcom)
A post shared by خالد المولى | العرّاب (@alarrabcom)
أعلن الفنان المصري مسلم، انفصاله رسمياً عن زوجته مي هشامالشهيرة بـ"ميكا البغدادي"، دون أن يوضح الاسباب التي أدت إلى ذلك.
ظهرت ابنة الممثل الكوميدي اللبناني ماريو باسيل لأول مرة منذ مدة، في مقطع فيديو نشره ماريو على حسابه الخاص عبر تطبيق انستغرام، وثق فيها اجواء الميلاد مع عائلتها، ولفتت ابنته الانظار بجمالها الساحر.
احتفلت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز بعيد ميلاد زوجها الفنان المصري أحمد العوضي، والذي يصادف اليوم الثلاثاء.