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هكذا علقت اليسا على كلام صفاء سلطان عن صوت &quot;أبو عبيدة&quot;
هكذا علقت اليسا على كلام صفاء سلطان عن صوت "أبو عبيدة"
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هكذا علقت اليسا على كلام صفاء سلطان عن صوت "أبو عبيدة"

فن

2023-12-13 | 06:09
هكذا علقت اليسا على كلام صفاء سلطان عن صوت "أبو عبيدة"
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Aljadeed
هكذا علقت اليسا على كلام صفاء سلطان عن صوت "أبو عبيدة"

اثارت الممثلة السورية صفاء سلطان موجة جدل واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ان شبهت صوت الناطق باسم الفصائل الفلسطينية أبو عبيدة، بصوت السيدة فيروز، خلال حلولها ضيفة مع الإعلامي السوري عطية عوض ضمن "بودكاست متة".

الفنانة اللبنانية اليسا، علقت بطريقة غير مباشرة على كلام صفاء سلطان، اذ اعادت نشر تغريدة للمحلل السياسي جوزيف أبو فاضل، انتقد من خلالها كلام صفاء سلطانـ اذ كتب: "ست صفاء عرفناكي ذكيّة وحذِرة ومحقّة!؟ لكن، ستثبت لك ولمهنِيتك الأيام ماذا فعل أبو عُبيدة (المقيم خارج القطاع في استوديوهات تلفزيونية إخوانجيّة)"، بحسب تعبيره.
وأضاف جوزيف أبو فاضل: "ماذا فعلت نجمة النجوم فيروز طيلة حياتها المعطّرة بالعز والعنفوان والعروبة والتعايش لأجل "كل" فلسطين..! سلام ".
ومن خلال إعادة اليسا نشر تغريدة أبو فاضل، اعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي انها تؤيد كلام وبالتالي تهاجم صفاء سلطان.

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