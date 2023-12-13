فيديو خطوبة هبة حيدري بحفل اسطوري وهوية خطيبها تشغل الجمهور

اذ قرر حبيب هبة التقدم لخطبتها بطريقة لافتة حيث دعاها الى رحلة رومانسية بطائرة خاصة نقلتها الى مدينة فلورنسا في إيطاليا، وركع مقدما خاتم الخطوبة بأحد القصور التاريخية الذب يعود الى القرن السادس عشر.

وعبرت هبة عن سعادتها بفيديو نشرته على حسابها عبر انستغرام، وثقت من خلاله عدد كبير من اللحظات المميزة و الرومانسية يلي عاشتها مع خطيبها.

وكتبت هبة في تعليق على الفيديو: "تحت سما فلورنسا السحرية، و بالقلعة التاريخية الساحرة من القرن السادس عشر، قلت نعم."

وتابعت هبة: "ليلة سحرية حولت خيالي لـ واقع".

وفور نشر الفيديو، تداوله عدد كبير من المتابعين و الجمهور وانهالت تعليقات التهاني والمباركات من قبل المشاهير وعدد من الإعلاميين الذين تمنوا لـ هبة وخطيبها حياة مليئة بالحب والاستقرار.

من جهة أخرى، تساءل عدد كبير من المتابعين عن هوية العريس، لا سيما ان هبة تقصدت اخفاء ملامحه في الفيديو الذي نشرته.