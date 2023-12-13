ريما فقيه تستعرض حملها بصورة جريئة

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A post shared by Rima Fakih Slaiby (@rimafakih)
A post shared by Rima Fakih Slaiby (@rimafakih)
شاركت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، في الانتخابات الرئاسية المصرية، حيث أدلت بصوتها للمرّة الأولى بعد حصولها على الجنسيّة المصريّة مؤخراً.
أعلنت الإعلامية السورية هبة حيدري خطوبتها بطريقة لافتة على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي.
اثارت الممثلة السورية صفاء سلطان موجة جدل واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ان شبهت صوت الناطق باسم الفصائل الفلسطينية أبو عبيدة، بصوت السيدة فيروز، خلال حلولها ضيفة مع الإعلامي السوري عطية عوض ضمن "بودكاست متة".