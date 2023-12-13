ريما فقيه تستعرض حملها بصورة جريئة

وفي التفاصيل، استعرضت ريما فقيه حملها بمولودها الرابع الذي تنتظره من زوجها وسيم صليبي، حيث ظهرت بلباسٍ جريء، اذ ارتدت كروب توب مكشوفة أظهرت بطنها المنتفخ، مع تنورة من الجينز.وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الصورة، اذ تمنوا لها ولطفلها السلامة.