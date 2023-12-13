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طلاق امير يزبك الى الواجهة ومقرب منه يكشف تفاصيل جديدة
طلاق امير يزبك الى الواجهة ومقرب منه يكشف تفاصيل جديدة
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طلاق امير يزبك الى الواجهة ومقرب منه يكشف تفاصيل جديدة

فن

2023-12-13 | 10:21
طلاق امير يزبك الى الواجهة ومقرب منه يكشف تفاصيل جديدة
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Aljadeed
طلاق امير يزبك الى الواجهة ومقرب منه يكشف تفاصيل جديدة

عاد اسم الفنان اللبناني امير يزبك ليتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الحديث عن طلاقه رسميا من زوجته، بعد حوالي 12 عاما من الزواج.

الجديد في الموضوع هو ما كشفته معلومات خاصة لموقع "فوشيا"، والتي اشارت الى أن العلاقة بين الزوجين تمر بما يعرف بمرحلة سوء إدارة عائلية، واكدت أن أمير يزبك يكن كل الاحترام لزوجته، وهو يسعى لبث الطاقة الايجابية ونشر السلام في العائلة، التي أسسها مع زوجته ماريا منذ حوالي 12 عاماً، على الرغم من محاولات بعض الأيادي الخفية زعزعة استقرار العلاقة.
هذا وقد تابع المصدر المقرب من امير يزبك قوله لـ فوشيا: "يصب أمير اهتمامه على تأمين الاستقرار النفسي لأولاده الثلاثة، اذ يحرص دوما على السفر الى كندا للقائهم وتمضية أوقات سعيدة الى جانبهم"، لافتا الى ان الفنان اللبناني يحاول جاهداً حل الأزمات المتلاحقة التي تمر بها علاقته مع زوجته بطريقة ودية وتحمل الخير لأولاده.
وفي سياق متصل، رفض المصدر التعليق على الفيديو الذي انتشر لـ امير يزيك، وظهر خلاله في هوليوود برفقة شابة لبنانية تحمل الجنسية الألمانية، والتي تردد أنها انتشلته من الوضع النفسي السيء الذي كان يمر به مؤخراً، حيث اعتبر المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن هذا الأمر يتعلق بحياة الفنان الخاصة، ولا يجوز الدخول في هذه التفاصيل في الوقت الحالي إحتراما لأولاده.
 

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