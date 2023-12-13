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رامي صبري يردّ على منتقدي إحيائه الحفلات رغم الأوضاع في فلسطين
رامي صبري يردّ على منتقدي إحيائه الحفلات رغم الأوضاع في فلسطين
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رامي صبري يردّ على منتقدي إحيائه الحفلات رغم الأوضاع في فلسطين

فن

2023-12-13 | 10:29
رامي صبري يردّ على منتقدي إحيائه الحفلات رغم الأوضاع في فلسطين
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Aljadeed
رامي صبري يردّ على منتقدي إحيائه الحفلات رغم الأوضاع في فلسطين

تعرّض الفنان المصري رامي صبري، لانتقادات واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب احيائه حفلات غنائية في ظل ما يحصل في فلسطين، أحدثها مهرجان "أم الإمارات" في نسخته السابعة.

ولم يتجاهل رامي هذا الهجوم، اذ خرج في مقطع فيديو نشره على حسابه عبر "إنستغرام"، ظهر فيه داخل حمام السباحة في الإمارات، موجّهاً رسالة للمنتقدين، قال فيها إنّ فلسطين تتعرّض للموت والقصف قبل أن يُولد، وغيرها الكثير من الدول، ورغم ذلك الحياة تتواصل.
وأكّد رامي صبري أنّ إحياء الحفلات الغنائية ليس أمراً ترفيهياً فقط كما يعتقد البعض، ويهاجمون الفنانين على هذا الأساس، لكنّها مهنتهم التي تغطي احتياجاتهم وأسرهم، فضلاً عن أنّ هناك اتفاقات وعقوداً بينهم وبين منظّمي الحفلات، ولا بدّ من تنفيذ شروطها.

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