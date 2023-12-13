رامي صبري يردّ على منتقدي إحيائه الحفلات رغم الأوضاع في فلسطين

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A post shared by Mantoura - منتورة (@mantoura.official)
A post shared by Mantoura - منتورة (@mantoura.official)
عاد اسم الفنان اللبناني امير يزبك ليتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الحديث عن طلاقه رسميا من زوجته، بعد حوالي 12 عاما من الزواج.
شاركت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، في الانتخابات الرئاسية المصرية، حيث أدلت بصوتها للمرّة الأولى بعد حصولها على الجنسيّة المصريّة مؤخراً.
نشرت ملكة جمال أميركا السابقة، اللبنانية الأصل ريما فقيه، على حسابها عبر انستغرام، صورة جديدة لها، وصفها المتابعون بالجريئة.