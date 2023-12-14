شمس الكويتية تثير الجدل بظهورها بـ روب الاستحمام وتعلق: مع زوجي عايض

وفي التفاصيل، ظهرت شمس من داخل منزلها مرتدية روب الاستحمام وفي حضنها دمية محشية وارفقت الصور بتعليق جاء فيه: " مع زوجي الحلو عايض"، في اشارة الى الدمية.
وكان لافتا اغلاق شمس خاصية التعليقات على الصور، في حين تداول عدد من المتابعين الصور مشيرين الى انها تحاول اثارة الجدل.
View this post on Instagram
A post shared by SHAMS☀️شمس (@shamsofficial_)
A post shared by SHAMS☀️شمس (@shamsofficial_)
اثارت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، ضجة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أعلنتها بكل صراحة أنها ملكة المسرح وملكة المونديال العالمية.
أعلنت منصّة "بيلبورد عربية"، عن إطلاق موقعها الإلكتروني وقوائمها الموسيقية الرائدة عالمياً، على خطى التحوّل الكبير الذي تشهده صناعة الموسيقى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وازدياد الحاجة لدعم الفنانين العرب واحتضان إبداعاتهم على تنوّعها واختلاف لهجاتها وأنماطها.