شمس الكويتية تثير الجدل بظهورها بـ روب الاستحمام وتعلق: مع زوجي عايض

وفي التفاصيل، ظهرت شمس من داخل منزلها مرتدية روب الاستحمام وفي حضنها دمية محشية وارفقت الصور بتعليق جاء فيه: " مع زوجي الحلو عايض"، في اشارة الى الدمية.

وكان لافتا اغلاق شمس خاصية التعليقات على الصور، في حين تداول عدد من المتابعين الصور مشيرين الى انها تحاول اثارة الجدل.