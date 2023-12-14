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شمس الكويتية تثير الجدل بظهورها بـ روب الاستحمام وتعلق: مع زوجي عايض
شمس الكويتية تثير الجدل بظهورها بـ روب الاستحمام وتعلق: مع زوجي عايض
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شمس الكويتية تثير الجدل بظهورها بـ روب الاستحمام وتعلق: مع زوجي عايض

فن

2023-12-14 | 05:23
شمس الكويتية تثير الجدل بظهورها بـ روب الاستحمام وتعلق: مع زوجي عايض
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Aljadeed
شمس الكويتية تثير الجدل بظهورها بـ روب الاستحمام وتعلق: مع زوجي عايض

اثارت الفنانة الكويتية شمس الجدل بنشرها مجموعة من الصور على حسابها عبر انستغرام، ظهرت فيها بروب الاستحمام وارفقت بتعليق مفاجئ.

وفي التفاصيل، ظهرت شمس من داخل منزلها مرتدية روب الاستحمام وفي حضنها دمية محشية وارفقت الصور بتعليق جاء فيه: " مع زوجي الحلو عايض"، في اشارة الى الدمية.

وكان لافتا اغلاق شمس خاصية التعليقات على الصور، في حين تداول عدد من المتابعين الصور مشيرين الى انها تحاول اثارة الجدل.

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